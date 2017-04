Dodental modderstromen Colombia loopt sterk op

Na hevige modderstromen zijn minstens 254 mensen omgekomen in Colombia. Minstens 400 mensen raakten gewond. Nog eens 200 mensen zijn nog altijd vermist, meldt het leger.

Hevige regenval in de nacht van vrijdag op zaterdag zorgde ervoor dat verschillende rivieren buiten hun oevers traden. Dat veroorzaakte ongeziene modderstromen in de provincie Putamayo, en dan vooral in de stad Mocoa, die zo’n 100.000 inwoners telt en aan de grens met Peru en Ecuador ligt.

Hele wijken zijn bedolven onder modder. President Juan Manuel Santos heeft de noodtoestand afgekondigd en troepen naar de getroffen regio gestuurd. Zo’n 1.100 soldaten zijn betrokken bij de hulpverlening. ‘We zullen alles doen om hen te helpen’, zei de president. ‘Mijn hart breekt.’

Foto: REUTERS

De burgemeester van Mocoa Jose Antonio Castro zegt dat de stad volledig geïsoleerd is, zonder elektriciteit en water. Ook zijn huis werd vernield door de ramp. De modder komt tot aan zijn dak.

Door het noodweer moesten de bange buurtbewoners hun huizen ontvluchten, soms nog in pyjama’s. Video’s op sociale media tonen mensen die op zoek naar overlevenden in het puin.

De 42-jarige Mario Usale is op zoek naar zijn schoonvader. ‘Mijn schoonmoeder was ook vermist, maar we hebben haar twee kilometer verder teruggevonden. Ze was gewond aan haar hoofd, maar wel bij bewustzijn.’

Modderstromen en aardverschuivingen komen geregeld voor in het bergachtige land, maar de schaal van deze ramp is veel groter dan de voorbije tragedies. In 2015 kwamen 80 mensen om in Salgar. Bij de dodelijkste aardverschuiving, in 1985, kwamen meer dan 20.000 mensen om.