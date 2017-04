KV Kortrijk wist twijfels weg met overwinning tegen Moeskroen

KV Kortrijk heeft de controversiële nederlaag tegen Moeskroen op de laatste speeldag van de reguliere competitie weggeveegd met een overwinning tegen de Henegouwers in de opener van play-off 2. De goals van Mercier en Barbaric wisten een achterstand uit en zorgden voor de drie punten. Bekijk om 23u de videosamenvatting op sportwereld.be!

Op de eerste speeldag van play-off 2 keken in groep B KV Kortrijk en Moeskroen elkaar in de ogen. De bezoekers keerden met goede herinneringen terug naar het Guldensporenstadion. Want enkele weken geleden wonnen de Henegouwers van Kortrijk en vermeden daarmee degradatie naar 1B. Een controversieel behoud, want velen vonden de prestatie van de Kortrijkzanen zo zwak dat er wenkbrauwgefrons kwam over de motivatie van de West-Vlamingen.

De West-Vlamingen aasden op eerherstel tegen Moeskroen, maar het waren de bezoekers die voor het eerste gevaar zorgde. Diedhiou ontfutselde de bal van de Kortrijkse defensie, maar zijn schot vloog enkele meters over. De reactie van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. Amper twee minuten later kopte De Smet de bal pal op de paal. In tweede instantie kon ook Barbaric niet scoren.

Deksel op de neus

De huizenhoge kans was het begin van een golf aan aanvalspoging van KV Kortrijk. Na elf minuten liet Delac zich bijna verassen door een zwabberbal van Rolland, daarna waren ook Saadi en Mercier dicht bij de openingsgoal, maar scoren lukte niet.

De Kerels moesten opletten voor het spreekwoordelijke deksel op de neus. Iets na het half uur was Diedhiou er dichtbij, maar hij duwde een vrije trap van dichtbij over. Enkele minuten later was het wel zover. Hyghebaert werd knap vrijgespeeld en speelde de bal naar de vrijstaande Vojvoda, die in één tijd keurig afwerkte. Net als in de laatste confrontatie tussen Kortrijk en Moeskroen leek een 0-1 de ruststand. Maar vlak voor het rustsignaal knikte Mercier de verdiende gelijkmaker tegen de netten.

Goal na geharrewar

Na rust zette Kortrijk zijn aanvallende intenties van in de eerste helft voort. Grote kansen leverde dat echter niet op. Voor doelgevaar moest je aan de overkant zijn, want 62 minuten wurmde Trezeguet zich door een bos aan Kortrijk-spelers, maar hij plaatste de bal enkele centimeters naast de verste paal.

De match verzeilde nadien in een wak. Pas een kwartier voor het einde kwam er opnieuw gevaar voor doel, al miste de kopbal van Saadi richting om Delac te kunnen bedreigen. Ook Moeskroen kon geen deftige doelkans bij elkaar voetballen. De match dreigde naar een lusteloos einde te kabbelen. Tot de bal na een vrije trap voor het doel van Moeskroen bleef liggen en Barbaric in het geharrewar het leer tegen de netten knalde.

Moeskroen ging op zoek naar een late gelijkmaker, maar verder dan een schuchtere kopbal van Miya kwam het niet. KV Kortrijk beperkte zich tot het consolideren van de kleine voorsprong. En dat lukte zodat ze met een deugddoende overwinning de nacompetitie goed inzetten en de non-match van de slotspeeldag helemaal konden vergeten.