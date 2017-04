Bob Dylan neemt Nobelprijs in ontvangst

De Amerikaanse muzikant en songwriter Bob Dylan heeft zaterdag in Stockholm zijn Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst genomen. Dat gebeurde op een geheime locatie ergens in de Zweedse hoofdstad.

Leden van de Zweedse Academie, die de onderscheiding uitreikt, vertelden aan de Zweedse omroep SVT dat Dylan de prijs in ontvangst nam even voor hij het podium op moest voor een eerste van twee concerten in Stockholm.

De uitreiking gebeurde in intieme kring, zonder media. Enkel Bob Dylan en leden van de Academie waren aanwezig, zoals Dylan het wenste.

De rocklegende kreeg de onderscheiding in oktober als eerste songwriter ‘voor zijn nieuwe poëtische creaties binnen de traditie van het Amerikaanse lied’. De prijsuitreiking in december kon (of wilde) hij niet bijwonen.