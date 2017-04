De Vriendt: 'Commissie bijeenroepen bij betrokkenheid Belgische leger burgerslachtoffers Mosoel'

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt wil zo snel mogelijk de Opvolgingscommissie Buitenlandse Operaties van de Kamer samenroepen als bevestigd wordt dat er burgerslachtoffers gevallen zijn bij luchtaanvallen door het Belgische leger in het Iraakse Mosoel op 17 maart. Dat zegt hij zaterdagavond, nadat The Guardian liet weten dat het Pentagon de betrokkenheid van het Belgische leger in een rapport zou bevestigen.

Journalist Martin Chulov van The Guardian meldde eerder zaterdag op zijn Twitteraccount dat het Pentagon de betrokkenheid van het Amerikaanse, Britse, Franse en Belgische leger bevestigt in een rapport. ‘Als dit klopt, moet de Opvolgingscommissie Buitenlandse Operaties van de Kamer zo snel mogelijk samenkomen’, zegt De Vriendt in een reactie. ‘We moeten de details kennen van de missies om te achterhalen of de procedures zijn gevolgd’.

‘Wij willen hier geen partijpolitiek spelletje van maken’, benadrukt De Vriendt, die er bij minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) op aandringt om publiek te communiceren als zich dergelijke zaken voordoen, ‘naar het voorbeeld van de Verenigde Staten’. ‘Het is een kwestie van rekenschap afleggen’, klinkt het.

De Vriendt herhaalde dat België één van de minst transparante landen is op dat gebied. ‘België moet afstappen van de achterkamerpolitiek die dergelijke missies kenmerken.’

Donderdag nog liet De Vriendt samen met Alain Top (sp.a) in het VRT-programma Terzake weten dat bij het federaal parket een onderzoek loopt naar mogelijke burgerslachtoffers bij luchtaanvallen in Mosoel. Het parket heeft die informatie nog niet bevestigd.