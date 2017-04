‘Wir schaffen das’, maar wel op het platteland

Vluchtelingen die in Duitsland een leven willen opbouwen, moeten volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel open staan voor een leven in dunner bevolkte gebieden in plaats van grote steden. Ook moeten ze wat nieuwsgierig zijn naar de Duitse cultuur.

‘We verwachten dat zij die hierheen komen, onze wetten volgen, dat ze wat nieuwsgierig zijn naar onze levens’, zei Merkel in een wekelijkse videoboodschap, die zaterdag is verschenen.

Merkel erkende dat vele nieuwkomers de voorkeur hebben om te leven in grote steden. Daar een plekje vinden, kan echter vaak moeilijk zijn. ‘Daarom raad ik aan in de landelijke gebieden te blijven... waar het op het eerste gezicht misschien wat minder aanlokkelijk lijkt’, aldus Merkel. ‘Vaak in die plaatsen kunnen de mensen beter zorgen voor de belangen van de vluchtelingen en hen integreren.’

De bondskanselier zei nog dat nieuwkomers de Duitse waarden moeten omarmen: ‘tolerantie, openheid, religieuze vrijheid en vrijheid van meningsuiting.’

Duitsland heeft sinds 2015 meer dan een miljoen migranten en vluchtelingen opgenomen. Sindsdien kampt het land met politieke en sociale druk, nu de nieuwelingen in het land worden geïntegreerd.