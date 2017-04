Venezolaans hooggerechtshof draait ‘staatsgreep’ terug

Het hooggerechtshof in Venezuela is zaterdag teruggekomen op de beslissing om zich de bevoegdheden van het parlement toe te eigenen. Dat gebeurt enkele uren voor aangekondigde manifestaties.

De beslissing is gepubliceerd op de website van het hof en annuleert de uitspraak van 30 maart, waarin het hof het parlement buiten de wet heeft gesteld. Het hooggerechtshof eigende zich de bevoegdheden van het parlement toe en hief de immuniteit van de parlementsleden op.

In het land groeide het protest tegen de beslissing van het hooggerechtshof, die volgens de oppositie een ‘staatsgreep’ was. Vrijdag blokkeerden al groepen manifestanten straten en hielden banners omhoog met slogans als ‘Vrijheid’ en ‘Neen aan het dictatorschap’. Zaterdag willen honderdduizenden mensen de straat opgaan om te protesteren tegen president Nicolas Maduro.

Het Venezolaanse parlement is verwikkeld in een machtsstrijd met president Maduro sinds eind 2015, toen de oppositie erin slaagde een tweederdemeerderheid te bemachtigen. De president regeert daardoor vooral via nooddecreten. De oppositie wil via een referendum Maduro van de macht verdrijven, maar het gerecht heeft die pogingen tot nu toe geblokkeerd.