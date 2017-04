Lierse-trainer Vanderbiest zit in tribunes tegen Standard en KV Mechelen

Frederik Vanderbiest zal in de thuiswedstrijd tegen Standard op de eerste speeldag van Play-Off IIa niet in de dug-out van SK Lierse te bespeuren zijn. De coach, die zondag zijn debuut maakt als T1 van de Pallieters, zit een schorsing van twee weken uit. Ook de derby op KV Mechelen moet Vanderbiest vanuit de tribunes volgen.

Vanderbiest werd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) geschorst na een akkefietje van eersteprovincialer KSK Oostnieuwkerke eind december. “Tijdens die wedstrijd waren er wel wat discutabele fases, waaronder een penalty. Na de wedstrijd praatte ik in de kantine met de voorzitter. Die had op zijn beurt een discussie met de ref, waar ik even verbaal aan deelnam. De ref besloot daar een rapport van op te maken”, doet Vanderbiest zijn verhaal. “Het was een futiliteit die wat opgeklopt werd, maar waar ik de gevolgen van zal dragen.”

De schorsing trad vanaf deze week in werking. Daardoor mag de 39-jarige Vanderbiest zondag tegen Standard niet plaatsnemen in de technische zone. Ook in de beladen derby Achter de Kazerne mag T2 Chris Janssens de honneurs waarnemen. Vanderbiest volgde medio maart de ontslagen Eric Van Meir op. Zondag speelt SK Lierse zijn eerste officiële wedstrijd onder de nieuwe trainer.