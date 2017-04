UCI waarschuwt: voet- en fietspadrijders riskeren strenge straf

In de Driedaagse De Panne-Koksijde deelden de wedstrijdcommissarissen geldboetes uit aan renners die op het fiets- of voetpad op reden. De UCI-commissarissen in de Ronde van Vlaanderen zullen die lijn zondag doortrekken.

“Ik heb vanochtend al een groot deel van het parkoers verkend. De organisatoren hebben ons al geholpen door bepaalde delen van de omloop af te zetten met nadarhekken. Daar kunnen de renners dus niet op het voet- of fietspad”, meldde UCI-commissaris Guy Dobbelaere. “De passage in Geraardsbergen bijvoorbeeld staat volledig vol nadar en ook op andere plaatsen is dat het geval.

“Natuurlijk hebben de collega’s in de Driedaagse De Panne-Koksijde een mooi signaal gegeven door een pak renners te beboeten. Wij trekken die lijn in de Ronde van Vlaanderen gewoon door. We willen erop toezien dat de veiligheid van de toeschouwers niet in het gedrang komt door toedoen van enkele renners die absoluut op het voet- of fietspad willen rijden.”

“Wij kijken ook niet naar namen. Enkel naar nummers en daar mag een 1 opstaan hoor. Of het nu 1 (Sagan), 11 (Boonen), 21 (Benoot) of 31 (Van Avermaet) is. Het reglement is vrij duidelijk. Ofwel krijgen de renners een geldboete ofwel worden ze direct uit koers gezet met een geldboete daarbovenop. We gaan het streng aanpakken, maar het probleem blijft het identificeren van de renners. Zien we duidelijk dat er een overtreding is dan gaan we onmiddellijk sanctioneren, zoveel is duidelijk. Veiligheid primeert. Het wordt tijd dat de renners dat ook eens gaan beseffen. Ze zijn bij deze dus gewaarschuwd.” .