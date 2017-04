Nicola Philippaerts past voor WB-finale jumping in Omaha

De tweede wedstrijddag van de Longines FEI World Cup in het Amerikaanse Omaha (Nebraska) is in tegenstelling tot de openingsdag minder goed verlopen voor Nicola Philippaerts en zijn paard Harley v/d Bisschop. De combinatie kreeg twaalf strafpunten en zakte in de stand naar de achttiende plaats. Na overleg met vader Ludo Philippaerts besliste Nicola om de jonge Harley v/d Bisschop geen verdere druk op te leggen en te passen voor de grote finale van zondag.

“Het was vandaag niet zo goed”, zegt Nicola Philippaerts. “Harley begon goed aan zijn omloop maar op de vierde of vijfde hindernis tikten we een balk aan. Nadien was hij precies een beetje de kluts kwijt. Misschien kwam deze finale te vroeg voor hem. We rijden op zaterdag de GP en ik pas voor de finale van zondag. Ik denk dat dit beter is voor Harley. Met het oog op het buitenseizoen ga ik hem de komende weken ook wat rust gunnen.”

Gregory Wathelet (Forlap) bleef voor de tweede dag op rij foutloos en staat in de stand tweede op een zucht van de Amerikaan Ward McLain (HH Azur) die net als een dag eerder de overwinning op zak stak.

De top 30 start zondag in de eerste ronde van de finale. De beste 20 combinaties stoten door naar de laatste finaleronde.