Opgepast voor deze sportaprilgrappen: Start Ronde binnenkort in Ieper en komt Beerschot Wilrijk in Japanse handen?

Ook in de sportwereld wordt 1 april vandaag duchtig gevierd. Heel wat (flauwe) grappen werden al de wereld ingestuurd, de één al beter dan de ander. Wij zetten de opvallendste mopjes op een rijtje.

Beerschot-Wilrijk in Japanse handen

Beerschot-Wilrijk zorgde voor een geslaagde aprilvis op zaterdag. De club uit de eerste amateurliga maakte bekend dat het overnamegesprekken voerde met een Japanse ploeg. “Nu vooral China op het internationale voetbalplatform aan een inhaalbeweging bezig is, blijft ook Japan niet bij de pakken zitten”, zo postte KFCO Beerschot Wilrijk.

De mop was aanvankelijk niet zo duidelijk te ontmaskeren, behalve één zinnetje in het verder lijvige persbericht. “Het is de heer Patrick Vanoppen, een vroegere voorzitter van Beerschot AC die goed bevriend is met onze ex-doelman van de nationale ploeg Eiji Kawashima, die de weg heeft geëffend.” Kawashima en Vanoppen kwamen een dikke vijf jaar geleden in het nieuws toen de fans van Berschot de Japanse doelman van Lierse op de korrel hadden genomen.

Lees hier het persbericht!

Start de Ronde van Vlaanderen 2027 in Ieper?

UNIZO West-Vlaanderen liet via Facebook weten dat het de start van de Ronde van Vlaanderen in 2022 naar Ieper wilde lokken. Zo zou Vlaanderens mooiste koers in 2027, ter ere van het 100-jarige bestaan van de bekende Menenpoort, in Ieper starten. Daarna zouden de renners via een nieuwe ‘fietsostrade’ tussen Ieper en Veurne rijden. “Enkel eensgezind kunnen we iets bereiken en daarbij moet er soms out-of-the-box durven gedacht worden. Deze aprilgrap was daar een mooi voorbeeld van”, aldus UNIZO West-Vlaanderen.

Nog een comeback Michael Phelps

De grootste Olympiër aller tijden, Michael Phelps, maakte in 2013 een comeback nadat hij in 2012 besliste om te stoppen als professioneel zwemmer. Op de Olympische Spelen in 2012 stopte Phelps nadat hij zes medailles behaalde, hij werd daarmee de meest succesvolle Olympische atleet ooit met 22 medailles. Een goede timing om te stoppen, maar Phelps voelde het nog kriebelen en deed er nog vier jaar bij. Na de Spelen in Rio in 2016 stopte hij opnieuw... tot vandaag.

Phelps tweette zaterdagmorgen dat hij nog eens een comeback wilde doen en zich focuste op de Spelen van 2020 in Tokio. Een aprilvis, uiteraard.

Some dreams/goals you just can't get rid of...been doing a lot of thinking n I've decided that I'm going 2 make another comeback! #tokyo2020 — Michael Phelps (@MichaelPhelps) April 1, 2017

Tom Boonen naar Lotto-Soudal?

Toegegeven, met deze aprilvis was niemand echt mee gefopt. Nikolas Maes, renner bij Lotto-Soudal, postte op zijn Twitterpagina dat hij de Ronde Van Vlaanderen rijdt met een nieuwe ploegmaat... Tom Boonen. Maes poseerde zelf voor de foto, met een Boonen-masker op. Goed gevonden, maar Boonen rijdt morgen wel degelijk gewoon voor Quick Step Floors.

Kevin Vandenbergh naar China?

Ook de collega’s van Sporza stuurden een aprilvis de wereld in. Zo zou Kevin Vandenbergh verhuizen van tweedeprovencialer Aarschot naar de Chinese tweede klasse. Op zijn 33e zou Vandenbergh zo “een dikke vis vangen”, zo liet de goaltjesdief met een knipoog weten aan Sporza. Ook de zogezegde nieuwe ploeg van Vandenbergh was een duidelijke hint: ‘Yuren Jie’is Chinees voor ‘1 april’.

Foto: Sporza

Cancellara rijdt de Ronde voor wielertoeristen

Als het kriebelt, moet je sporten. Dat weet Fabian Cancellara als geen ander. De Zwitser hing vorig seizoen de fiets aan de haak, maar reed zaterdagmorgen mee de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen. Althans, dat wilde hij ons toch laten geloven. Cancellara tweette een foto van zijn startnummer, maar een snelle check-up leerde ons dat dat nummer toebehoorde aan de Brit Travis Schmaltz...

I am not crazy.... just decided yesterday evening to start the small route of @RondeVlaanderen with 16000 people pic.twitter.com/4fRtenaCKo — Fabian cancellara (@f_cancellara) April 1, 2017

Heeft u nog sportaprilvissen gespot? Laat ze dan gerust weten via snelnieuws@mediahuis.be!