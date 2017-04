Bij de rellen in Paraguay wegens een initiatief voor de herverkiezing van de president, zou de politie volgens mediaberichten een man hebben gedood. Het zou gaan om een 25-jarig lid van de oppositiepartij PLRA, aldus de kranten Última Hora en ABC Color.

De agenten zouden de man in de vroege ochtend hebben doodgeschoten in de partijcentrale in de hoofdstad Asunción.

Vrijdagavond hebben woedende manifestanten het parlementsgebouw bestormd en brand gesticht. De brandweer kon het vuur snel doven. Verschillende manifestanten raakten gewond door de rubberen kogels die de agenten afvuurden.

De regeringspartij ANR had in de Senaat, tijdens een niet-publieke zitting, een grondwetswijziging voorgelegd om de herverkiezing van de conservatieve president Horacio Cartes mogelijk te maken. Het voorstel werd goedgekeurd door 25 van de 45 senatoren. Nu moet het Lagerhuis van het parlement nog instemmen met de wijziging. De stemming zou aanvankelijk zaterdagochtend plaatsvinden, maar is uitgesteld door de gespannen situatie.