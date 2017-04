49ste Ronde van Vlaanderen voor junioren van Herzele naar Geraardsbergen

Met de gouden editie binnen handbereik verhuist de Ronde van Vlaanderen voor junioren, onder zachte dwang van Flanders Classics, van Herzele naar Geraardsbergen. Op de mythische Vesten, en in de schaduw van de Muur, staat er zondagmiddag een nieuwe wielerprins op. Vorig jaar won de Nederlander Timo De Jong in Herzele. De Italiaan Davide Ferrari topt het deelnemersveld.

Van Wesley Vercamst, Ward Vanhoof, Tristan Fivé, eerstejaars Thibaut Ponsaerts, Arne Marit, Vito Braet, Gilles De Wilde, Niels Devriendt en andere Sebastien Grignard wordt verwacht dat ze de buitenlanders het vuur aan de schenen leggen.

Herzele was sinds jaar en dag synoniem voor de Ronde van Vlaanderen. “De verhuis naar Geraardsbergen zorgde voor nogal wat commotie”, zegt koersdirecteur Bernard Duwyn. “Flanders Classics wil de koersbeleving van de echte Ronde integreren in de editie voor junioren. Kiezen voor Geraardsbergen was een praktisch best te regelen optie. Herzele blijft de startplaats. Na de eerste kasseistroken en hellingen passeren we nog eens in Herzele. Het parcours is zwaar en representatief voor de Ronde. Wie deze editie wint, zal uit het goede wielerhout gesneden zijn.”

Meteen na de start schuiven de organisatoren al de kasseien van de Lippenhove -en Paddestraat voor de wielen. Voor de jongeren wordt het een kennismaking met de echte Ronde.

“De kans dat het peloton meteen in stukken en brokken uit elkaar spat, is zeer groot”, zegt Duwyn. “Na de eerste 50km en de eerste passage over de Bosberg komt er een relatief vlak tussenstuk waarin er nog wat kan gerepareerd worden.”

Start om 9.25 uur op het Solleveld in Herzele voor 127km.

Hellingen: Leberg (24,4km), Berendries (28,4km), Tenbosse (33,4km), Vesten (43,5km, 94,3km), Bosberg (47,3km, 97,4km en 114,5km), Muur (110,6km ).