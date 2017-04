‘Laptopbommen IS kunnen beveiliging luchthaven omzeilen’

IS en andere terreurorganisaties hebben nieuwe manieren ontwikkeld om explosieven in elektronische toestellen te plaatsen zodat ze de beveiliging op luchthavens kunnen omzeilen. Dat beweren de Amerikaanse inlichtingendiensten op basis van tests van de FBI.

De terroristen hebben ‘gesofisticeerde’ apparaten bemachtigd waarmee ze kunnen testen hoe ze explosieven ongemerkt in elektronische toestellen kunnen plaatsen. Daardoor zouden ze nu explosieven in de batterij van een laptop of tablet kunnen smokkelen. Meer nog: ze zouden ook een manier hebben gevonden om het toestel lang genoeg te laten werken om de dader door de beveiligingscontrole op de luchthaven te krijgen. En dat maakt het bijna onmogelijk om op te sporen.

Deze informatie, die vergaard werd in de voorbije maanden, zou een belangrijke rol gespeeld hebben in de beslissing van de Trump-administratie om reizigers uit acht landen uit het Midden-Oosten te verbieden om nog een laptop of tablet in te checken op een vlucht naar de VS. Die acht landen zijn niet ‘zomaar’ uitgekozen, luidt het bij de Amerikaanse autoriteiten. ‘Uit inlichtingen blijkt dat er in die landen een grotere bedreiging bestaat.’

Volgens de Amerikaanse staatsveiligheid zijn er ook ‘aanwijzingen’ dat de terroristen zich nog altijd focussen op de luchtvaart. ‘We blijven nieuwe informatie vergaren en analyseren’, luidt het. ‘Zo kunnen we de controles op de luchthavens voortdurend aanpassen, zodat de veiligheid van de passagier gegarandeerd blijft.’