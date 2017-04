Vinokourov en Kolobnev binnenkort voor Luikse raadkamer voor vermeende corruptie

Alexandre Vinokourov en Alexandr Kolobnev verschijnen op 15 mei voor de Luikse raadkamer. Dat melden Le Soir en Sudpresse in hun zaterdageditie. De Kazach en de Rus worden verdacht van corruptie tijdens Luik-Bastenaken-Luik van 2010, de raadkamer moet zich uitspreken over een eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

Vinokourov en Kolobnev reden samen aan de leiding in de finale van La Doyenne 2010. Ze sprintten in Ans voor de overwinning, maar daar zou een reukje aan gehangen hebben. Vinokourov zou destijds zijn medevluchter 150.000 euro betaald hebben om zich in de spurt te laten kloppen. Beide (ex-)renners ontkenden de feiten en gaven aan dat er niet genoeg bewijs is om een procedure op te starten, e-mail- en bankverkeer in Zwitserland en Monaco werden het afgelopen anderhalf jaar uitgeplozen.

Vinokourov is op dit moment manager van Astana, Kolobnev zette begin dit jaar een punt achter zijn wielerloopbaan.