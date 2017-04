Farc-rebellen dragen 41 minderjarigen aan Unicef over

De Colombiaanse Farc-guerilla heeft sinds de ondertekening van het vredesverdrag met de regering 41 minderjarige leden aan het VN-kinderfonds Unicef overgedragen.

Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) heeft sinds februari 28 kinderen opgehaald, zei Unicef vrijdag (lokale tijd) in Bogota. Vorig jaar zijn al dertien jonge Farc-rebellen overgedragen. De jongeren zouden in goede gezondheid verkeren.

Het aantal minderjarige leden wordt in totaal op 52 geschat. De rebellen hadden ermee ingestemd tegen 1 april alle kinderen overgedragen te hebben.

Sinds het vredesverdrag in november 2016 bevinden alle rebellen zich intussen in de 26 overgangszones in het land, waar ze hun wapens afgeven en zich voorbereiden op een terugkeer naar het civiele leven. De Verenigde Naties zien toe op het proces.