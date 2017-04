1 april: Marc Coucke zet Walibi-kangoeroe op straat

Marc Coucke die pretpark Walibi koopt en zelf bezoekers wil verwelkomen verkleed als bever? U raadt het al, het is vandaag 1 april. De Standaard Online lijst voor u de leukste aprilvissen op.

Na Axel Witsel zou Kevin Vandenbergh de tweede Belgische voetballer zijn die een lucratief contract versiert in China, zo meldt Sporza. De 33-jarige voetballer stapt van tweedeprovincialer Aarschot over naar Yuren Jie in de Chinese tweede klasse en kondigt dat vol trots aan op de eerste dag van april. 'Ik denk dat Aarschot voor mij een paar miljoen opstrijkt. Hoeveel precies weet ik niet. Voor Aarschot is dat natuurlijk een ongelofelijke zaak.'

La Dernière Heure weet dan weer dat Marc Coucke nu ook pretpark Walibi heeft gekocht en meteen grootste plannen heeft: de bekende kangoeroe zou hij vervangen door een bever. Voor de heropening op 1 juni zou Coucke ook zelf in het pak kruipen om als mascotte de bezoekers te verwelkomen.

Google pakt op 1 april steevast uit met een 'specialleke'. Dit jaar laat de zoekrobot toe om Pacman te spelen in Google Maps, dezelfde mop die ze in 2015 lanceerden. Het enige dat je moet doen is de applicatie (of de website) van Google Maps openen en op het icoontje van Pacman klikken. Als je je locatieverzieningen aanzet kan je ook echt spelen in je eigen buurt, al moeten er wel genoeg straten zijn die de figuurtjes kunnen doorkruisen.

De gemeente Asse deelt vandaag cadeautjes uit: omdat er afgelopen winter niet zo vaak moest worden gestrooid, heeft de gemeente vijf ton strooizout op overschot. Omdat het stockeren meer kost dan de aankoop, kan elk gezin vandaag tien kilogram strooizout komen ophalen bij de gemeentelijke werkliedencentrale, zo stond deze week te lezen in het infoblad van de gemeente.

Coolblue lanceert vandaag een nieuw concept: de Pakketvertrager. De online retailer reageert hiermee op de trend dat alles steeds sneller moet. Klanten die wat langer willen uitkijken naar hun bestelling, klikken de optie Pakketvertrager aan. Het pakket wordt dan opzijgelegd in de pakketjeskelder en kan daar zomaar maanden blijven liggen. 'Vandaag besteld? Ooit in huis. Veel leuker én spannender', aldus Coolblue.

