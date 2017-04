Witte Huis moet bewijzen voor afluisterpraktijken delen met Congres

Het Witte Huis moet met het Congres de documenten delen die bewijzen dat president Donald Trump, voordat hij president was, afgeluisterd werd. Dat heeft Adam Schiff, de leider van de Democraten in de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, vrijdag verklaard.

Schiff kon vrijdag in het Witte Huis documenten inkijken die tot nu toe enkel door de Republikeinse voorzitter van de commissie Devin Nunes werden bekeken. ‘Niets wat ik vandaag heb gezien verantwoordt dat we zouden afstappen van de normale procedures rond de consultatie door de commissie’, aldus Schiff in een persbericht.

De documenten ‘moeten nu worden overgemaakt aan alle leden van de beide commissies’ van het Huis en de Senaat, schrijft de Democraat, die ook aan het Witte Huis vraagt om uit te leggen hoe het komt dat de documenten nog nooit werden voorgelegd aan de leden.

Nunes ontketende vorige week een politieke storm door te verklaren dat hij bewijzen had dat de inlichtingendiensten het team van Trump ‘incidentieel’ hadden afgeluisterd. Zijn bronnen kwamen volgens de Amerikaanse media rechtstreeks uit het Witte Huis.

Hij deed die verklaring nadat Trump zijn voorganger Barack Obama via Twitter beschuldigde van afluisterpraktijken. Zowel de FBI als de CIA lieten al weten dat de inlichtingendiensten geen burgers mogen afluisteren, en dat dat bij Trump dus ook niet gebeurd is.