Overstromingen in Australië eisen twee mensenlevens

In de door zware overstromingen getroffen regio’s, na de passage van de cycloon Debbie, in het oosten van Australië zijn twee lichamen gevonden. De tienduizenden geëvacueerden moeten nog twee dagen wachten voor ze weer naar huis kunnen en eventuele schade kunnen vaststellen.

Vrijdagochtend werd het lichaam teruggevonden van een vrouw die sinds donderdagavond vermist was in een dorp niet ver van Gold Coast, vlak bij de grens tussen de deelstaten Nieuw-Zuid-Wales en Queensland, dat meldt ABC News.

600 km verder, nabij de stad Gungal, werd ook het lichaam van een 64-jarige vrouw gevonden in een auto die meegesleurd werd door het water. De echtgenoot van de vrouw was er nog in geslaagd zich te redden.

In de zwaarst getroffen deelstaat, Nieuw-Zuid-Wales, mesten bijna 20.000 mensen geëvacueerd worden. Volgens commissaris Mark Smethurst, van de nooddienst van die deelstaat, hebben al 400 reddingsoperarties plaatsgevonden. ‘Het gaat meestal om mensen die vast zitten en die de evacuatiewaarschuwingen niet hadden opgevolgd.’ De autoriteiten schatten dat het nog twee dagen zal duren voor de geëvacueerde mensen weer naar huis kunnen.

Vrijdag viel er in de vallei van de Tweed-rivier op 24 uur tijd tussen de 500 en 740 millimeter regen.