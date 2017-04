Federer verslaat Kyrgios en vervoegt Nadal in de finale van Miami

De Zwitser Roger Federer heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het Masters 1.000-toernooi van Miami (6.993.450 dollar). Hij versloeg de Australiër Nick Kyrgios in drie sets: 7-6 (11/9), 6-7 (9/11) en 7-6 (7/5), in een wedstrijd die maar liefst 3 uur en 15 minuten duurde.

Federer (ATP 6) , die dit jaar al de Australian Open en het Masters 1.000-toernooi van Indian Wells won, neemt het in de finale van zondag op tegen zijn grote rivaal, de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 7). De twee nemen het al voor de 37ste keer tegen elkaar op. De twee wedstrijden die Nadal en Federer dit jaar al tegen elkaar speelden, in Indian Wells en in Melbourne, werden beide door de Zwitser gewonnen.

Nadal won eerder op de dag in twee sets (6-1, 7-5) van de Italiaan Fabio Fognini (ATP 40).