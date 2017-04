Erdogan bestempelt KU Leuven als 'terreurunief'

De KU Leuven circuleert al een tijdje op een zwarte lijst in Turkije en de diploma’s van de universiteit zijn waardeloos in het land. Dat schrijven Het Laatste Nieuws zaterdag. Rector Rik Torfs trok al naar de ambassade om te bemiddelen.

Een Turkse studente die haar diploma aan de KU Leuven had behaald kwam begin dit jaar te weten dat haar diploma niet erkend zal worden omdat de KU Leuven steun verleent aan de Gülenbeweging, die volgens president Recep Tayyip Erdogan verantwoordelijk wordt gesteld voor de couppoging in Turkije van vorig jaar.

Op hetzelfde moment dat de studente de weigering ontving, verscheen in Turkse media het bericht dat de regering een zwarte lijst heeft opgesteld met ‘terreuruniefs’, waarop ook de KU Leuven staat.

‘We zijn ons bewust van de situatie’, reageert rector Rik Torfs. Hij trok eind januari naar de ambassade voor uitleg. ‘De ambassadeur heeft ons verzekerd dat onze diploma’s erkend zullen worden. We geloven hem op zijn woord.’

Volgens de kranten is de lijst het resultaat van informatiegaring door de Diyanetmoskeeën, die rechtstreeks onder het gezag staan van de Turkse overheid. Het bevel tot spionage viel ook in België in de bus en dat leidde eind september tot een rapport van alle instellingen in ons land die gelinkt kunnen worden aan Gülen.