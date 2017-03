Homans wil snel nieuwe diversiteitsambtenaar

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) wil de functie van diversiteitsambtenaar snel opnieuw invullen. Dat zei Homans na afloop van de Vlaamse regering. In afwachting van een vervanger voor de ontslagen Alona Lyubayeva zal de functie tijdelijk ingevuld worden door een waarnemend diversiteitsambtenaar.

Het ontslag van Alona Lyubayeva is vanavond bevestigd door de Vlaamse regering. Over het ontslag van de Vlaamse diversiteitsambtenaar is de voorbije week hard gediscussieerd.

Lyubayeva werd vanmorgen nog gehoord door de Vlaamse regering. De ambtenaar kwam er zich verdedigen tegen haar negatieve evaluatierapport en nakende ontslag. Maar dat mocht niet baten. De ambtenaar werd door de Vlaamse regering aan de deur gezet.

Op de inhoud van het dossier en de kritiek van Lyubayeva wil minister Homans zelf niet ingaan. Wel benadrukt ze dat de functie van diversiteitsambtenaar behouden blijft en dat het de bedoeling is de functie snel opnieuw in te vullen. In afwachting daarvan komt er een waarnemend diversiteitsambtenaar.