'Stop Europese subsidies voor extreemrechts'

Kleine extreemrechtse partijen kunnen op een vrij eenvoudige manier aan geld geraken van de Europese Unie. Manfred Weber, de leider van de grootste fractie in het Europees Parlement, wil dat ze geen Europees belastinggeld meer krijgen.

‘Coalition pour la Vie et la Famille’ lijkt niet echt de Europese waarden uit te dragen, maar is sinds vorig jaar toch erkend als... Europese politieke partij. Ze maakt daardoor ook aanspraak op geld van het Europees Parlement: 299.000 euro heeft de partij aangevraagd, plus nog eens 190.000 euro voor haar stichting Fondation Pegasus.

Kopiëren en plakken

Het is peanuts in vergelijking met de 8 miljoen euro die de grote christendemocratische Europese Volkspartij in 2015 ontving, maar veel geld voor een partij die bestaat uit twee man en een paardenkop.

Zeven handtekeningen volstaan

Moeilijk wordt het de kleine extreemrechtse partijen ook niet gemaakt. Sinds 2004 volstaat het om de handtekeningen in te zamelen van zeven politici uit zeven verschillende lidstaten. Het hoeven niet eens Europarlementsleden te zijn: nationale of regionale verkozenen zijn ook goed. Escada kreeg de handtekeningen van politici van onbekende partijtjes uit Spanje, Polen, Slovakije, Litouwen en Letland, plus iemand van het Italiaanse Forza Italia.

Voorts moet men in het dossier plechtig verklaren dat de partij ‘de principes van vrijheid, democratie, respect voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden en de rechtsstaat’ zal respecteren.

Ook dat is niet moeilijk. ‘Ik heb eenvoudigweg de statuten van de christendemocratische Europese Volkspartij gekopieerd. Wellicht hebben de andere partijen vervolgens net hetzelfde gedaan’, zei de Italiaan Valerio Cignetti onlangs in Le Monde. Cignetti is secretaris-generaal van de Alliance Européenne de Mouvements Nationaux (AEMN), met onder meer leden van Jobbik, de extreemrechtse en antisemitische Hongaarse partij die bekendstaat om haar knokploegen, én het minuscule neofascistische Italiaanse Fiamme Tricolore.

'Zij die Europa willen vernietigen, kunnen geen geld krijgen van EU'

Alles samen zijn er nu zes extreemrechtse partijen erkend als Europese politieke partij door het bureau van het Europees Parlement, dat de dossiers goedkeurt. Daarbij leverden verkozenen uit één partij, waaronder het Vlaams Belang en het Front National, door de jaren heen handtekeningen voor de oprichting van ‘bevriende’ politieke partijen.

‘Ik kan het niet langer aanvaarden dat we geld van de Europese belastingbetalers gebruiken voor extreemrechtse politici en bewegingen in de Europese Unie. Zij die de EU willen vernietigen, kunnen geen geld krijgen van de EU’, zegt fractieleider Manfred Weber aan De Standaard. ‘De Navo zou ook niemand financieren die tegen de Navo is. Er zijn ook te veel financiële problemen met die partijen. Daarom vragen we aan de Europese Commissie om een voorstel op tafel te leggen.’ De EVP hoopt de zaak te regelen voor de volgende Europese verkiezingen in 2019.

Lees meer over het misbruik van Europees extreemrechts en de reden waarom de EU laat gedijen in de Weekendkrant van De Standaard