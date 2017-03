Menselijke ketting van 90 km wil sluiting vragen van Doel 3 en Tihange 2

Verschillende Belgische, Nederlandse en Duitse organisaties die actie voeren voor de stopzetting van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2 willen op 25 juni een menselijke ketting die zich uitstrekt over een afstand van 90 km, van Tihange naar Aken, via Luik en Maastricht. De ketting zal zo drie landen doorkruisen. Dat kondigden de organisatoren, verenigd in 'Stop Tihange & Doel', vanmiddag aan op het Drielandenpunt in Gemmenich.

In België zal de menselijke ketting door 11 Franstalige en één Vlaamse gemeente lopen, samen goed voor 61 km op Belgisch grondgebied. 'Hiervoor hebben we duizenden mensen, organisaties, vakbonden of lokale ondernemers nodig', aldus Walter Schumacher, een van de organisatoren. 'Met deze spectaculaire actie willen we de Belgen er bewust van maken dat ze de sluiting kunnen eisen van deze kerncentrales, die gevaarlijk zijn voor hun gezondheid', aldus Benoît Dupret van de organisatie Fin du nucléaire.

De kerncentrale van Doel Foto: BELGAIMAGE

De vraag is al gesteld aan verschillende organisaties, en bedoeling is dat zij het peterschap opnemen voor een aantal kilometer. Toezeggingen zijn er op dit moment nog niet. 'Bedoeling is dat we met mensen of op andere originele manieren uiting geven aan onze eis om kernenergie te vervangen door hernieuwbare energie', legt Marc Alexander van de Belgische 11-maartbeweging uit.

Hoe het traject eruit ziet, is nog niet bekend. 'Dat hangt af van de toestemming van de lokale autoriteiten - we zitten nog altijd in terreurniveau drie, dus het zal in de eerste plaats veilig moeten gebeuren', aldus Alexander. 'Het gaat ons niet om die 90 km, maar om het traject Aken-Tihange, via Luik en Maastricht.'

Het initiatief kreeg al de steun van politici zoals Marcel Philipp, burgemeester van Aken, en Helmut Etschenberg, voorzitter van de regio Aken. Beiden waren aanwezig in Aken. Van Belgische burgemeesters is er nog geen uitgesproken steun voor dit initiatief, al zijn er wel Belgische gemeenten die een rechtszaak tegen Tihange mee steunen.