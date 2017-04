‘Laat spelende kinderen meer risico nemen’

Kinderen mogen van hun ouders vaak te weinig risico nemen, terwijl dat wel belangrijk is voor hun ontwikkeling. De Nederlandse organisatie VeiligheidNL vindt het daarom nodig om een campagne op te zetten om ouders kinderen te leren ‘risicovol spelen’.

‘De opwinding, spanning en trots die kinderen ervaren tijdens het ontdekken en opzoeken van hun grenzen maakt dat kinderen risicovol spelen heel leuk vinden’, stelt de organisatie. Ze kunnen zo hun angsten overwinnen, maar de kans op een kleine verwonding bestaat wel.

Daaronder vallen zaken als spelen met gevaarlijke voorwerpen, spelen buiten het zicht of op een grote hoogte of zelfs gewoon stoeien. ‘Natuurlijk moet je kinderen beschermen tegen onaanvaardbare risico’s, maar een bult of een schaafwond is vaak helemaal niet erg’, klinkt het.

De bescherming meteen loslaten is geen goed idee. Om het risicovol spelen in goede banen te leiden, is het belangrijk naar het kind te luisteren, en ook je eigen gevoel te vertrouwen. ‘Het maakt niet uit wat andere ouders wel of niet toelaten’. Het is wel belangrijk om de grenzen maar stap per stap te verleggen, én goede afspraken te maken over wat wel of niet kan. En hoewel je soms op de tong moet bijten: niet te snel waarschuwen.

Als mooi voorbeeld van hoe het kan verwijzen ze naar dit filmpje, waarin een vader een heel parcours heeft gebouwd voor zijn dochtertje.

Ook in ons land ziet VeiligheidNL een goed voorbeeld. Zo werd in Leuven het ‘Riscki’-programma ontwikkeld, waarbij geleerd wordt hoe het risicovol spelen ook in scholen kan worden toegepast;