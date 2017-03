Petitie vraagt dat Melania Trump naar Witte Huis verhuist

Meer dan 420.000 ondertekenaars van een onlinepetitie eisen dat Melania Trump naar het Witte Huis verhuist vanwege beveiligingskosten die de pan uit rijzen.

Nu woont de First Lady nog met haar zoon Barron (10) in de Trump Tower, waar ze niet alleen van de Secret Service maar ook van de politie en de brandweer bescherming krijgen. Dat kost de stad volgens politiechef James O’Neill dagelijks tot 146.000 dollar (137.000 euro).

‘Dwing Melania in het Witte Huis te wonen, of laat haar de kosten zelf betalen’, zo klinkt het in de petitie, die naar de senatoren Bernie Sanders en Elizabeth Warren zal worden gestuurd. Geen van beiden zetelt echter in de commissie die daarover gaat.

Al voor de presidentsverkiezingen verscherpte de politie de veiligheid aan Trumps wolkenkrabber aan 5th Avenue in het hart van Manhattan. In de omgeving liggen kantoorgebouwen, bezienswaardigheden en bekende handelszaken.

De veiligheid van president Donald Trump en zijn gezin kostte alleen al voor de weken tussen de verkiezingszege in november en de eedaflegging in januari 25,7 miljoen dollar (24 miljoen euro).