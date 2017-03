De Vlaamse diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva krijgt vandaag te horen of ze ontslagen wordt door de Vlaamse regering.

Een negatieve evaluatie van minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) ligt aan de basis van het nakende ontslag. Er zouden ook drie collega’s naar een vertrouwenspersoon gestapt zijn om hun beklag te doen over de leiderschapskwaliteiten van Lyubayeva, twee collega’s zouden een klacht overwogen hebben wegens pesterijen, schreef De Morgen gisteren.

Niettemin steunen collega’s van het diversiteitsteam Lyubayeva in een lezersbrief. Het is niet duidelijk of het hele team de lezersbrief ondertekende, of een deel ervan.

‘Het team ervaart Alona als een inspirerende en coachende leidinggevende met visie, met gedrevenheid, bekommerd om het welzijn van al haar medewerkers en respectvol naar iedereen toe’, klinkt het. ‘De verwezenlijkingen die het team de laatste jaren behaald heeft, waren zonder haar leiderschapscompetenties niet mogelijk geweest.’

En nog: ‘Conflicten met personeelsleden zijn soms mogelijk. Binnen onze dienst worden die in alle openheid opgelost. Eén ding is voor ons duidelijk: onze diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva, is een leidinggevende van de bovenste plank.’

Hoe dan ook lijkt het lot van Lyubayeva beklonken. De voorbije week nam noch Open VLD noch CD&V het uitdrukkelijk voor haar op. In meerderheidskringen wordt gesproken over ‘een fors dossier’ tegen haar. Bovendien grijpen partijen zelden in bij evaluatiedossiers van andere ministers.

Lyubayeva kreeg vanmorgen nog de kans om zich te verdedigen voor de ministers. Dat gesprek verliep naar verluidt vriendelijk en beleefd.

De Vlaamse regering zit op dit ogenblik nog bijeen, onder meer de evaluatie van de topambtenaren staat op de agenda. Ook de begrotingscontrole en enkele belangrijke dossiers moeten beklonken worden in een paasakkoord. De hervorming van de rijopleiding en de bescherming van de zonevreemde bossen zou eindelijk afgeklopt worden.