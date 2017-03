Kilometerheffing voor vrachtwagens levert fors minder op dan verwacht

Op 1 april vorig jaar werd de kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton werd ingevoerd, voornamelijk op onze snelwegen. Hoeveel geld bracht dat tot nu toe in het laatje?

Sinds de invoering van de kilometerheffing heeft het zwaar vrachtverkeer 5,7 miljard kilometer bij elkaar gereden op betalende tolwegen, zo meldt Viapass, de interregionale overheidsinstelling die kilometerheffing controleert en coördineert namens de gewesten.

April 2016 was met 485 miljoen kilometer al meteen een van de beste maanden van het jaar ondanks de paasvakantie. Mei was de eerste maand waar op sommige dagen de 25 miljoen kilometer per werkdag werd overschreden. Andere maanden zakte het gemiddelde tot 23 à 24 miljoen kilometer per werkdag terug.

Vooral Nederlanders, Polen, Roemenen en Duitsers

De inkomsten verlopen volgens een gelijkaardig patroon. Gemiddeld werd er tijdens de werkdagen 2,3 à 2,4 miljoen euro aan de drie gewesten samen uitgekeerd. Juni was de maand waarin het hoogste inkomen in 2016 werd gegenereerd met 58 miljoen euro.

Vlaanderen verdiende in totaal 408 miljoen euro aan de kilometerheffing, Brussel 9 miljoen, Wallonië 229 miljoen. Ruim de helft (54 procent) van die bedragen worden door buitenlandse truckers betaald: vooral door Nederlanders, Polen, Roemenen en Duitsers.

‘Eerder bleek al dat de kilometerheffing voor vrachtwagens op de snelwegen niet de verhoopte opbrengst haalt: liefst 16 procent bruto minder’, meldt Joris Vandenbroucke, fractieleider voor SP.A in het Vlaams parlement.

Lang niet iedereen is echter overtuigd van het nut van de kilometerheffing.De burgemeesters in alle provincies klagen dat het sluipverkeer toeneemt. Oppositielid Vandenbroucke lijstte alle klachten op en waarschuwt voor een gevaarlijke situatie.