Chen moet Malinwa verlaten en is te ontgoocheld om te spelen

Xavier Chen heeft beslist om voorlopig niet meer in actie te komen dit seizoen. KV Mechelen licht de optie in zijn contract niet, terwijl er in januari een mondeling akkoord was. De vice-aanvoerder is dan ook erg ontgoocheld.

Trainer Yannick Ferrera slaat mea culpa: “Het was misschien een fout van mij om destijds te zeggen dat het in orde zou komen. Intussen zijn we als club daarop teruggekomen. Xavier is teleurgesteld en dat kan ik ook begrijpen. Maar hopelijk wil hij straks toch nog in actie komen.” Chen traint wel nog mee, maar is dus aan zijn laatste weken bij KV bezig.