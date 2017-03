Massale walvisvangst op Zuidpool onder vuur, Noorwegen verhoogt alsnog quotum

Een vloot Japanse walvisvaarders heeft de voorbije weken in het Zuidpoolgebied 333 walvissen gevangen, zo heeft de Japanse overheid meegedeeld. Intussen heeft Noorwegen zijn quotum voor de walvisvangst voor dit jaar verhoogd.

Het Japanse visserijagentschap zegt dat drie schepen samen 333 dwergvinvissen hebben gevangen tijdens een 83 dagen durende jacht op de Zuidelijke Oceaan. Daarmee wordt precies aan het Japanse quotum voldaan. De walvisvaarders zijn vrijdag opnieuw de haven van Shimonoseki, in het westen van het land, binnengevaren.

In 2014 had het Internationaal Strafhof de omstreden Japanse walvisvangst nog veroordeeld. Het hof oordeelde dat Tokio onder het voorwendsel van ‘wetenschappelijk onderzoek’ een in 1986 ingesteld moratorium op de commerciële walvisjacht omzeilt.

De Japanse walvisvaarders zijn daarom tijdens het seizoen 2014/2015 niet uitgevaren, om een jaar later toch weer actief te worden in het Zuidpoolgebied. Japan heeft het quotum voor de vangst van dwergvinvissen wel gereduceerd tot een derde van het oorspronkelijke aantal.

Quotum opgedreven

Intussen heeft ook Noorwegen bekendgemaakt dat het in april opnieuw op dwergvinvissen zal jagen. Oslo zal dit jaar de vangst van 999 dwergvinvissen toelaten. Daarmee wordt het quotum - dat vorig jaar nog op 800 lag - opnieuw verhoogd.

De beslissing van de Noorse regering stuit op felle kritiek bij de dierenrechtenorganisaties. ‘De voorbije twee decennia heeft Noorwegen zijn walvisjacht systematisch uitgebouwd’, zegt Sandra Altherr van Pro Wildlife.

Noorwegen, dat protest had aangetekend tegen het moratorium, is volgens dierenrechtenorganisaties het land dat het grootste aandeel heeft in de wereldwijde walvisvangst. Een deel van het walvisvlees wordt naar Japan uitgevoerd.