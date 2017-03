Voor eendagstoeristen die met de auto naar het centrum van Gent willen rijden, verandert er niet zoveel. De veel gebruikte ondergrondse parkings Zuid, Reep, Kouter en Vrijdagmarkt bijvoorbeeld zijn nog altijd bereikbaar, zelfs via (nagenoeg) dezelfde weg. Wil u graag in de populaire parking Sint-Michiels parkeren, in hartje stad, dan zal u zich wel moeten aanpassen.

Komende van de E40 of de E17 kon u deze parking vroeger makkelijk bereiken door over het Zuidviaduct (B401) de stad binnen te rijden en dwars door de stad te rijden, over het Koophandelsplein en door Onderbergen. Dat is niet meer mogelijk, omdat het Koophandelsplein is ‘geknipt’. Het gevolg is dat u beter de stadsring (R40) oprijdt en blijft volgen tot aan Bijloke. Via de Coupure steekt u dan door naar Onderbergen.

Wil u vroeger op de stadsring afslaan, bijvoorbeeld via de Kortrijksepoortstraat, dan bent u er ook aan voor de moeite, want dan botst u opnieuw op de knip aan het Koophandelsplein. Sinds vorig jaar zijn de tarieven in de Sint-Michielsparking duurder geworden. Dit moet langparkeerders stimuleren om de andere parkings te gebruiken.