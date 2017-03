Noodnummer 112 krijgt ‘lightversie’

Wie écht dringende hulp nodig heeft, mag nooit een wachttoon krijgen. Daarom komt er binnenkort een apart nummer voor noodgevallen die niet levensbedreigend zijn: 1722. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag.

Het nieuwe nummer is één van de elementen in de hervorming van de 112-dienst die de ministerraad volgens de kranten vrijdag ‘allicht’ goedkeurt. Vanaf juni komt er ook een 112-app. Die laat de beller toe om via zijn smartphone de juiste hulp te selecteren (politie, brandweer, medisch). De app brengt hem of haar meteen bij de juiste dienst én stuurt automatisch gps-coördinaten door naar de hulpdiensten.

Het nieuwe nummer, 1722, kan gebruikt worden voor mensen die onder meer stormschade, wateroverlast of een wespennest willen signaleren.

De vakbonden reageren sceptisch op het nieuwe nummer. ‘Als mensen naar de hulpdiensten bellen, is het altijd dringend. Ook als ‘gewoon’ hun kelder onder water loopt. Dus gaat iedereen naar 112 blijven bellen’, klinkt het bij de socialistische ACOD.