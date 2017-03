Trump verwacht ‘zeer moeilijke’ ontmoeting met Chinese president

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat zijn ontmoeting van volgende week met zijn Chinese homoloog Xi Jinping ‘zeer moeilijk’ zal worden. Dat heeft hij op Twitter gemeld.

‘De ontmoeting volgende week met China zal zeer moeilijk worden omdat we niet langer enorme handelstekorten kunnen hebben en het verlies van banen’, aldus de tweet. ‘Amerikaanse bedrijven moeten bereid zijn om naar alternatieven te kijken.’

Trump ontmoet Xi Jinping op 6 en 7 april in zijn ‘winter White House’ in Mar-a-Lago. Het is de eerste ontmoeting tussen beide presidenten. Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne hevige kritiek geuit op China. Hij beschuldigde het land ervan miljoenen banen in de VS te hebben ‘gestolen’. Ook veroorzaakte hij ongenoegen in Peking toen hij liet verstaan dat hij het ‘1-Chinabeleid’ zou kunnen laten varen. Volgens dat beleid behoort Taiwan tot China. Hij bedreigde China ook met een handelsoorlog.

Midden februari sprak Trump verzoenende taal in een telefoongesprek met Xi Jinping. Hij verzekerde dat Washington het 1-Chinabeleid zal respecteren.

