Federer voorbij Berdych naar laatste vier in Miami, Tsjech laat twee matchballen liggen

Roger Federer (ATP 6) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Masters 1000-tennistoernooi van het Amerikaanse Miami (hard/6.993.450 dollar). De achttienvoudige grandslamwinnaar, reekshoofd nummer vier op het Miami Open, was donderdag in zijn kwartfinale na een spannende driesetter te sterk voor de als tiende geplaatste Tomas Berdych (ATP 14). De 35-jarige Zwitser haalde het na 1u57 met 6-2, 3-6 en 7-6 (8/6), in de slotset liet de Tsjech twee matchballen onbenut.

Federer, in 2005 en 2006 eindwinnaar in Miami, tennist de laatste weken op een wolk. Eerder dit jaar werd hij al eindlaureaat op de Australian Open en twee weken geleden pakte hij de toernooizege in Indian Wells. Ook Berdych kon hem donderdag niet afstoppen, al was hij daar wel bijzonder dichtbij. Federer leidt in de onderlinge confrontaties nu met 18-6.

Woensdag plaatsten ook Rafael Nadal (ATP 7) en de Italiaan Fabio Fognini (ATP 40) zich al voor de halve finales, zij schakelden respectievelijk Jack Sock (ATP 17) en tweede reekshoofd Kei Nishikori (ATP 4) uit.

Later donderdag is het in de vierde en laatste kwartfinale de beurt aan de Duitser Alexander Zverev (ATP 20) en de Australiër Nick Kyrgios (ATP 16). Die laatste mepte in de achtste finales David Goffin (ATP 12) uit het toernooi. De winnaar van het duel tussen Zverev en Kyrgios mag bij de laatste vier de baan op tegen Federer.