North Carolina trekt omstreden transgenderwet in

De Amerikaanse staat North Carolina heeft zijn omstreden transgenderwet ingetrokken. Die dwong transgenders ertoe in openbare gebouwen het toilet te gebruiken dat overeenstemt met ‘hun gender bij geboorte in plaats van hun genderidentiteit’. Het Amerikaans ministerie van Justitie onder Barack Obama had de staat North Carolina voor de rechtbank gedaagd. De wet veroorzaakte heel wat kritiek bij LGBT-activisten en leidde tot economische boycots in de zuidelijke staat.

De Republikeinse parlementsleden bereikten in december vorig jaar een compromis, nadat de wet in een referendum in november naar de prullenmand werd verwezen. Ze beslisten om de wet ‘gedeeltelijk terug te trekken’, maar verboden steden en gemeenten in de staat wel om zelf wetten over publieke voorzieningen of werkgelegenheid goed te keuren, en dat voor de volgende zes maanden.

De oorspronkelijke wet veroorzaakte heel wat kritiek bij LGBT-activisten en leidde tot economische boycots in de zuidelijke staat. Ook de Amerikaanse muziekwereld bleef niet onberoerd. Sterren als Bruce Springsteen en Ringo Starr annuleerden hun optredens in North Carolina uit protest. Het bedrijf Paypal schrapte dan weer zijn uitbreidingsplannen in de staat.