‘De EU zal zich eens moeien met Texas of Ohio’

Het zijn geen makkelijke tijden voor de Europese Unie nu de Brexit officieel in gang gezet is. Dat de Amerikaanse president Donald Trump de Britten een hart onder de riem steekt, is bij Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker opnieuw in het verkeerde keelgat geschoten.

De Amerikaanse president zei eerder al dat de Brexit ‘een geweldige zaak is voor het Verenigd Koninkrijk’ en dat ‘een gunstig handelsakkoord tussen de VS en het VK andere EU-landen ertoe zou kunnen aanzetten hetzelfde te doen en het EU-blok te verlaten.’

Dat vindt Juncker echter een gevaarlijke evolutie, zeker wat de Balkan-landen betreft. De context van de EU houdt de vrede in die regio namelijk in stand, zo zei Juncker eerder deze week. ‘Als de EU in elkaar stuikt en uit elkaar valt, dan hebben we een nieuwe oorlog in de Balkan. De enige mogelijkheid voor dat geteisterde deel van Europa, is om in dat Europese verhaal te zitten.’

‘Onafhankelijkheid Ohio en Texas promoten’

Op een bijeenkomst van de Europese Volkspartij, waartoe onder andere de CD&V en de CDU van Angela Merkel behoren, in Malta sprak Juncker nog straffere taal ten aanzien van Trump. ‘De nieuwe Amerikaanse president was gelukkig met de Brexit en spoorde andere landen aan om hetzelfde te doen. Wel, als hij zo voortdoet, ga ik de onafhankelijkheid van Ohio en de afscheuring van Texas promoten’, aldus de Europees Commissievoorzitter.

Het is niet geweten of Juncker de turbulente geschiedenis van Texas in zijn achterhoofd had toen hij zijn uitspraak deed. Texas vormde na de afscheuring van Mexico in 1836 even een onafhankelijke republiek. Het was pas in 1845, negen jaar later dus, dat Texas deel werd van de Verenigde Staten.

Nieuw begin

Juncker sprak ook over de Brexit zelf. ‘Dit is niet het einde van alles. We moeten dit beschouwen als een nieuw begin. Om iets sterker en beter te creëren’, stelde hij, in zijn zog gevolgd door Merkel.

‘Veel mensen zeggen dat Europa en de wereld een beetje van de rails aan het geraken is. Als we als Europa als één blok opereren, kunnen we veel beter doen dan wanneer we de dingen op onszelf proberen op te lossen. We moeten moeite doen voor dit Europa, want we houden ervan’, aldus de Duitse bondskanselier.