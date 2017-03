Poperinge sluit grensparking na opstoot illegalen

De stad Poperinge gaat de grensparking Callicannes tijdelijk volledig afsluiten. Het stadsbestuur doet die ingreep na toenemende meldingen van wantoestanden en een opstoot van transitmigranten. De parking blijft zeker tot eind september dicht.

De stad krijgt al langer meldingen van wantoestanden, zoals sluikstorten, overvolle vuilnisbakken, fout parkeren en langdurig kamperen door vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast is er een toenemende druk van transitmigranten.

‘Sinds januari van dit jaar voelen we het aantal klachten van omwonenden en handelaars heel sterk toenemen’, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). ‘Misschien heeft dit te maken met één of andere ons onbekende beslissing in Frankrijk, maar het is opvallend. De indruk leeft zelfs sterk dat het op een georganiseerde wijze gebeurt.’

Naast het vluchtelingenkamp in Duinkerke dat sinds de sluiting van Calais overvol zit, zijn er nog een aantal kleinere kampen in Noord-Frankrijk, zoals in Steenvoorde dat op een steenworp ligt van Poperinge. ‘Er moet ingegrepen worden, de openbare orde en niet in het minst de openbare hygiëne komen duidelijk in het gedrang’, zegt de burgemeester.

Dat komt er mede op vraag van de landbouwers die heel wat afval zoals tassen, kledij en plastiek aantreffen op hun velden. ‘Dat mensen schuilhokken van weidedieren gebruiken om de kou te trotseren, is overigens mensonterend’, benadrukt de burgemeester. ‘Door de wantoestanden kiezen we voor kordate maatregelen en zijn we genoodzaakt de wegen naar de parking tijdelijk volledig fysiek af te sluiten door middel van betonnen obstakels’, aldus de burgemeester. ‘Daarnaast voorzien we ook systematische controles en evaluaties van de toestand in Callicannes. We blijven de situatie dus zeker op de voet volgen.’

Hoelang de parking dicht blijft is nog onduidelijk, maar Callicannes blijft zeker gesloten tot eind september, in het beste geval.