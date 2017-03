Orkaan Debbie maakte toch een slachtoffer

Orkaan Debbie raasde de afgelopen dagen over Australië. Er was heel wat materiële schade, maar er waren geen slachtoffers. Of dat werd gedacht.

Orkaan Debbie raasde dinsdag over de eilanden voor de kust van Australië met windsnelheden die opliepen tot 263 km/uur. Er was veel materiële schade, maar er vielen geen doden. Tot bewoners van het dorpje Ayr een anderhalve meter lange stierhaai ontdekten in de straten.

Het was een journalist die de haai ontdekte. ‘We waren erg verrast, we wilden een ondergelopen weg filmen, maar verwachtten niet om dieren tegen te komen.’

De haai moet uit de rivier komen, want Ayr ligt niet aan de zee. De rivier Burdekin loopt wel langs het dorpje. Door de storm overstroomde de rivier en kon de haai op de weg terechtkomen. De lokale hulpdiensten waarschuwen dat bewoners zich nooit in overstroomd gebied mogen wagen, aangezien je niet kan weten wat er in het water zwemt.