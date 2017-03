Brussel niet meer zo rijk

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was in 2015 de op drie na rijkste regio van de Europese Unie, zo meldt de Europese statistiekdienst Eurostat donderdag. Daarmee zakt Brussel een plaats en valt zo van het podium. Londen (Inner London-West) is de rijkste.

Eurostat keek voor de rangschikking naar het regionale bruto binnenlands product per inwoner. De Brusselaar zit gemiddeld aan 63.300 euro in 2015, of 205 procent van het gemiddelde van de 276 geanalyseerde regio’s. Het westen van de Londense binnenstad komt uit op 580 procent van het gemiddelde. Het Groothertogdom Luxemburg (264 procent) en Hamburg (206 procent) vervolledigen het podium.

Alles samen hebben 20 regio’s een regionaal bbp per inwoner dat 50 procent hoger ligt dan gemiddeld, waarvan vijf in Duitsland, vier in Groot-Brittannië en twee in Oostenrijk en Nederland.

Ook Brussel zit in die kopgroep. Vlaanderen komt met 121 procent uit op een hoger dan gemiddeld inkomen per inwoner. Wallonië zit met 86 procent onder het gemiddelde.

Aan de overkant van het spectrum zijn het Bulgaarse Severozapaden (29 procent), het Franse eiland in de Indische Oceaan Mayotte (32 procent) en de Bulgaarse regio’s Severen tsentralen en Yuzhen tsentralen (33 procent) de armsten.