Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is zijn partijvoorzitter Bart De Wever als burgemeester van Antwerpen niet in de fout gegaan door een persconferentie te geven over het incident op de Meir vorige week. Ook de lokale korpschef Serge Muyters had recht van spreken als er geen schriftelijk verbod was.

Dat heeft hij gezegd in de Kamer, waar het incident tijdens het vragenuurtje aan bod kwam. vorige week reed een man kort voor 11 uur tegen hoge snelheid op de Meir. Voetgangers moesten aan de kant springen, maar er vielen geen gewonden. Nadat militairen de chauffeur hadden opgemerkt, kon de man worden opgepakt. De Wever en Muyters gaven kort daarna al een persconferentie, tegen de wil van het parket in. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) sprak gisteren van een ‘verbod’ door het parket.

Kamerleden Stefaan Van Hecke (Groen), Alain Top (SP.A) en Raf Terwingen (CD&V) wilden van minister Jambon daarom weten hoe het precies zat met de communicatie door De Wever en Muyters, en of ze de regels hebben overtreden door een verbod te negeren.

Jambon maakt het onderscheid tussen de rol van De Wever en Muyters. ‘Er is steeds contact geweest tussen de burgemeester en het parket. Het parket heeft laten weten dat het liever had dat er geen communicatie was. Maar we hebben de scheiding van machten, en de burgemeester mag doen wat er hem in het kader van de openbare orde gepast lijkt.’ Jambon beweerde dat het incident er op het moment van de persconferentie overigens al veel details waren gelekt op sociale media en op krantensites. ‘Ik zie er dan ook geen graten in’

‘Schriftelijk verbod’

Over de korpschef bleef Jambon meer op de vlakte. ‘Bij een formeel verbod moet er een schriftelijk spoor zijn. Als dat er is, is het navenant dat we dat onderzoek ook zullen voeren. In het andere geval is het de korpschef die moet oordelen’.

Terwingen merkte daarover op dat er geen schriftelijk spoor zal gevonden worden: het ging om een mondeling verbod, dat dus niet traceerbaar is. ‘Een mondeling verbod door een procureur moet toch voldoende waarde hebben’. Van Hecke deelde die kritiek. ‘We zitten in de 21ste eeuw. In zo’n situatie wordt gebeld, dat blijkt ook uit de chronologie. U maakt er zich gemakkelijk vanaf’.

‘Ga verder’

Jambon had overigens nog een sneer in petto naar de vraagstellers. ‘Ga hier vooral nog dagen en weken op verder. Ik ga ondertussen verder met het beheren van terreurniveau 3, ik vind dat iets belangrijker’.