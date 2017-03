Uit de Russische les: ‘Corruptie is onontbeerlijk voor onze sterke staat’

Na protesten tegen de Russische regering, waaraan opvallend veel jongeren deelnamen, duiken filmpjes op van leerkrachten die hun studenten verplichten ‘om nog eens goed na te denken’ als ze hun diploma willen halen. ‘Jullie roekeloze gedrag kan een burgeroorlog ontketenen.’

Tienduizenden. Dat is het meest nauwkeurige aantal dat je op de betogers kunt plakken die afgelopen weekend in tientallen Russische steden hun woede tegen het Kremlin uitten door de straat op te trekken. Als een duiveltje uit een doosje verzamelden ongeveer 20.000 mensen zich in de straten van Moskou om te betogen, ook al was die bijeenkomst illegaal.

De Russische politie verrichtte titanenwerk en slaagde erin om 9.000 betogers op te pakken, maar dat kon de pret niet bederven voor oppositiefiguur Aleksej Navalny, die met één onthulling de doorgaans passieve Russen de betoging in gang had gestoken.

‘Onze leiders zijn corrupt’

Die ene onthulling was er wel eentje van formaat. Navalny hing de financiële - en mogelijk vuile - was van Poetins poulain, Dmitri Medvedev, buiten. De Russiche premier – officieel jaarsalaris ongeveer 150.000 euro – blijkt aan het hoofd te staan van een vastgoedimperium ter waarde van ruim een miljard euro. hij bezit niet alleen een gigantisch buitenhuis, maar ook een landgoed bij Koersk, een ski-complex bij Sotsji en een wijngaard in Toscane.

Om antwoord te krijgen van de regering op de vraag hoe je met een jaarsalaris van 150.000 euro al die eigendommen kunt bezitten, kwamen opmerkelijk veel jonge betogers op straat. ‘Ze zijn omgekocht om deel te nemen, dat is duidelijk’, klonk het meteen bij Poetin en co.. ‘Wij zijn hier uit overtuiging’, wierpen enkele jongeren tegen tijdens een kort interview met het onafhankelijk radiostation Echo Moskvy. ‘Onze leiders zijn corrupt en dat kunnen we niet langer ongemoeid laten.’

Een student wordt gearresteerd tijdens de betoging. Foto: AP

Burgeroorlog

Verschillende Russische leerkrachten schoten bij het zien van de beelden en het horen van de korte interviews in een paniekkramp en besloten om hun studenten een les in patriottisme te geven. Sommigen onder hen dreigden zelfs om studenten een onvoldoende te geven op het einde van het schooljaar als ze ‘hun denken en daden niet onder controle krijgen’.

Maar dat was buiten de mondige en vooral kritische studenten gerekend, die niet enkel met de leerkrachten (en zelfs directrices) in discussie traden maar ook stiekem het hele gebeuren filmden of opnamen en online plaatsten. ‘Jullie protest leidt tot wat? Juist, tot chaos. En tot wat leidt chaos? Tot oorlog. Denk toch na, jullie roekeloze gedrag kan een burgeroorlog ontketenen.’

‘Alle betogers zijn freaks’

Screenshot van de video op Youtube Foto: rr

Dat corruptie de normaalste zaak van de wereld is, oordeelde Nikolaj Pichkoerov in een Russische school in Tomsk. ‘Sterker nog: het is onontbeerlijk voor onze sterke staat. Als er geen corruptie is in een staat, dan betekent dat dat niemand die staat nodig heeft. Natuurlijk moeten degenen die overdrijven in de gevangenis vliegen. Maar hier en daar een beetje, dat is een teken van een rijke, goed onderbouwde natie.’

‘Alle studenten die zijn gaan protesteren, dat zijn freaks die alleen op geld uit zijn en te lui zijn om het op een andere manier te verdienen’, besloot Pichkoerov.

Mondige student versus directrice: 1-0

In een soortgelijk filmpje, dat is opgenomen in een school in Brjansk (ongeveer 370 kilometer ten zuidwesten van Moskou), is zelfs te horen hoe de directrice en een leerkracht geen risico willen nemen en nog voor de betoging de studenten onder druk willen zetten om niet te gaan protesteren.

Hieronder enkele fragmenten van het gesprek, waarbij de mondigheid van de studenten de Russische docenten duidelijk parten speelt.

FRAGMENT 1 Directrice: ‘Wat Navalny doet, is pure provocatie. Begrijpen jullie dat? Jullie begrijpen het nog steeds niet. Ik vertel jullie dit zonder omwegen: op dit moment is ons land economisch instabiel. Het is een dipje. En waarom gebeurt dit? Jullie hebben allemaal sociologie gevolgd, dus jullie weten dit. We leven in een land dat een economische blokkade moet ondergaan van de EU.’ Student: ‘En wat in onze strategie dan? Amerika is tegen ons. De Europese Unie is tegen ons.’ Directrice: ‘En waarom is dat? Vertel mij de reden waarom dat zo is.’ Student: ‘Door de Krim. We hebben die per definitie gewoon geannexeerd.’ Leerkracht: ‘Maar hebben we dat echt zomaar genomen? Er was een referendum...’

FRAGMENT 2 Directrice: ‘Jullie bekijken dit te veel vanuit één perspectief. Jullie zien een filmpje van Navaly en, bam, jullie geloven hem. Jullie moeten alle feiten een voor een nakijken.’ Leerkracht: ‘Zoals marionetten.’ Student: ‘En wat als onze mening nu gewoon strookt met de zijne? We hebben het hier niet over slechts één bron.’ Directrice: ‘Jullie bekijken het nog steeds vanuit hetzelfde perspectief.’ Student: ‘Ja, en onze televisiezenders bekijken alles vanuit het perspectief van de staat en van wat goed is voor de regering.’