Eerste opstoot allergieseizoen op komst

Door de eerste lentedagen gaat ook allergieseizoen van start. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) heeft een eerste piek in de berkenpollenconcentratie vastgesteld

Sinds dinsdag ligt het aantal stuifmeelkorrels sterk boven drempel van 80 gram per kubieke meter, meldt het WIV.

De opstoot in de berkenpollenconcentratie heeft alles te maken met het zachte weer van de afgelopen dagen, weet Nicolas Bruffaerts, pollenexpert bij het WIV. ‘Het zachte weer heeft de rijping van de mannelijke katjes lichtjes versneld, wat resulteerde in een snelle verspreiding van de stuifmeelkorrels in de lucht’, klinkt het.

Dinsdag werden in Brussel 270 berkenstuifmeelkorrels per kubieke meter lucht ingezameld. “De drempel van 80 korrels is duidelijk overschreden, maar we zijn nog ver van de piek van vorig jaar, met 1.500 berkenstuifmeelkorrels per m3 lucht”, vervolgt Bruffaerts. Bovendien zal het stuifmeelgehalte dit weekend waarschijnlijk tijdelijk weer wat dalen, door de aangekondigde regenbuien.

Het berkenpollenseizoen duurt gewoonlijk van eind maart tot begin mei. Personen met een berkenpollenallergie, ongeveer 13 procent van de Belgen, heeft dan last van ongemakken als jeuk, rode en tranende ogen, niesbuien, een verstopte- of loopneus en het verlies van reuk- en smaakzin.

In mei steekt dan de graspollenallergie of hooikoorts traditioneel de kop op. Die houdt gewoonlijk aan tot augustus.