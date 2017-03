Marcel Kittel sprint ondanks valpartij toch nog naar zege in ochtendrit Driedaagse, Gilbert trekt als leider naar slottijdrit

Marcel Kittel heeft ondanks een valpartij in de slotkilometers de ochtendrit in de Driedaagse De Panne-Koksijde gewonnen. In een massaspurt was hij sneller dan Alexander Kristoff. Philippe Gilbert gaat met 50 seconden voorsprong op de Oostenrijker Brändle naar de slottijdrit in de namiddag.

Naar goede gewoonte moesten de renners op de slotdag van deze Driedaagse vroeg uit de veren voor de ochtendrit van 118 met start en aankomst in De Panne. Om half tien trok het peloton zich op gang. Een uitgedund peloton, want een pak renners lieten gaven gewoontegetrouw verstek voor de vroege start. Zo gingen bij Lotto-Soudal een zieke Lars Bak en de Fransman Tony Gallopin niet meer van start.

In tegenstelling tot de voorbije dagen haspelde het peloton de eerste kilometers niet af aan snelheden van boven 50 km/u. Uitstekend nieuws voor renners met vluchtambities. Na enkele kilometers waren negen renners al de pijp uit, het peloton liet begaan. Hun namen: Deltombe, Van Breussegem, Livyns, Looij, Ruijgh, Skaarseth, Reinders, Tsatevich, Barbin. Hun maximale voorsprong: twee minuten.

Onder een prachtig lentezonnetje wilde Marcel Kittel revanche nemen voor zijn sprintnederlaag in de tweede rit, en zette zijn Quick Step-ploeg op kop van het peloton in de achtervolging. Ook Kristoff wilde na zijn ritzege in de winning mood blijven, ook hij liet zijn ploeg achtervolgen. Het kwam de voorgift van de koplopers niet ten goede: bij het ingaan van de twee plaatselijke rondes zat het peloton hen op de hielen.

Valpartij Kittel

Op naar een massasprint in regel, zou je dan denken, maar op 14 kilometer van de meet was Marcel Kittel betrokken bij een valpartij. Zijn blauwe brigade wachtte hem op en bracht de Duitser nog tijdig terug voor de sprint, maar door het wegvallen van Quick-Step voorin duurde het tot twee kilometer voor de meet alvorens met Skaarseth, Van Breusseghem, Looij en Ruijgh de laatste restanten van de kopgroep gegrepen werden.

Kristoff begon in ideale positie aan de sprint, maar Kittel kwam in de slotkilometer als een duivel uit een doosje toch weer voorin opduiken, en ging nog op en over zijn Noorse rivaal. Philippe Gilbert beleefde een rustige ochtend en gaat met een voorsprong van 50 seconden op Brändle naar de slottijdrit van 14 kilometer.