Nederland gaat Downtest subsidiëren, Antwerps lab dient klacht in

De Nederlandse overheid verleent 26 miljoen euro subsidie aan acht medische centra, om de NIP-test goedkoop te kunnen aanbieden. Het Antwerpse Gendia dient daar nu klacht tegen in.

Gendia is een prive-laboratorium in Antwerpen dat genetische tests aanbiedt, waarvan de meest succesvolle de NIP-test is. Het betreft een niet-invasieve test op een bloedstaal van zwangere vrouwen, die met bijna 100 procent zekerheid kan zeggen of je kind het syndroom van Down zal hebben of niet.

Gendia dient nu klacht ingediend tegen de Nederlandse staat, omdat die vanaf 1 april steun wil verlenen aan acht medische centra in Nederland, waardoor de NIP-test er veel goedkoper aangeboden kan worden. Hij zal er straks maar 175 euro meer kosten. Bij Gendia betaal je nu 590 euro. Zo melden vanmorgen diverse Nederlandse kranten, waaronder De Volkskrant.

Directeur Patrick Willems van Gendia bevestigt dat er klacht is ingediend: ‘Het betreft een kort geding. Wij vragen dat de Nederlandse rechter deze staatssubsidie onmiddellijk zou stoppen, tot een Europese rechter zich ten gronde heeft uitgesproken. Wij zijn van mening dat deze subsidieregeling in strijd is met artikel 107 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) en daarmee ongeoorloofde staatssteun oplevert. Het is concurrentievervalsing.’

Het cliënteel van Gendia bestaat voor een groot deel uit Nederlandse zwangere vrouwen: de afgelopen vier jaar heeft het Antwerpse lab de test bij 21.000 Nederlandse vrouwen uitgevoerd. Dat staat voor 60 procent van hun cliënteel voor deze test. Als die groep wegvalt, zal dat Gendia natuurlijk pijn doen.

In België stelt het probleem zich overigens niet, zegt directeur Patrick Willems: ‘De Belgische ziekteverzekering betaalt de NIP-test terug aan zwangere vrouwen, ongeacht waar ze die laten uitvoeren. Wij hebben daar hard voor moeten strijden, om gelijk behandeld te worden als de universitaire centra. Maar het is nu wel goed geregeld.