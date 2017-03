Bestuurder vluchtmisdrijf Gent heeft zichzelf aangegeven

Een jonge vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag aangereden in het centrum van Gent. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf, maar heeft zichzelf nu aangegeven.

Het ongeval had rond 3.54 uur plaats op de Charles De Kerckhovelaan in Gent, dat is de kleine ring ter hoogte van de studentenbuurt. Daar werd een jonge vrouw (22) aangereden, waarna de dader vluchtmisdrijf pleegde. De bestuurder (20), een jongeman uit Kortrijk, heeft zichzelf nu aangegeven bij de politie. Hij verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter voor zijn aanhouding.

Het slachtoffer is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een deskundige kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.