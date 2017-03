Na de eerste race van het nieuwe F1-seizoen vrezen heel wat insiders en experts dat inhalen met de nieuwe F1-bolides bijna onmogelijk is geworden. Mercedes-piloot Valtteri Bottas is het daar echter niet mee eens.

Een zeer spectaculaire GP van Australië als seizoensopener van het nieuwe F1-seizoen kregen we niet te zien. Dat werd enigszins verhuld door het feit dat Sebastian Vettel en Ferrari hun eerste overwinning in anderhalf jaar tijd behaalden en zo de hoop aanwakkeren dat Mercedes niet voor het vierde jaar op rij de Formule 1 zal domineren.

Na de eerste race worden vaak ook de eerste conclusies getrokken en er wordt vooral ook gekeken naar het feit of het nu al dan niet moeilijker is geworden om met de nieuwe F1-bolides in te halen. Reeds in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen werd daarvoor gevreesd en de GP van Australië lijkt die vermoedens ook te bevestigen.

We zagen inderdaad minder inhaalmanoeuvres tijdens de GP van Australië. Renault-piloot Nico Hulkenberg zei na afloop van de race zelfs dat "inhalen met de nieuwe F1-bolides bijna onmogelijk is". Collega Valtteri Bottas is het daar echter niet mee eens.

"Ik denk dat het over het algemeen iets moeilijker zal zijn om in te halen maar het zal afhangen van het circuit," aldus Bottas. "Op circuits met erg lange rechte stukken zal het leuk racen worden aangezien de slipstream nu een groter effect heeft, net als DRS met de nieuwe achtervleugels."

Volgens Bottas zullen er echter ook circuits zijn waar we bijzonder weinig inhaalmanoeuvres zullen zien en dus mogelijk ook 'saaie' races.

"Op sommige plaatsen, zoals in Barcelona, zal het zeer moeilijk worden om in te halen. Laat ons echter enkele races afwachten en zien hoe het racen verloopt. Australië was overduidelijk moeilijker dan vorig jaar."

"Wanneer je in ongeveer dezelfde wagen zit met dezelfde bandencompound of bandenslijtage dan zal het extreem moeilijk zijn om op een circuit zoals dat van Albert Park in te halen."

Oorzaak van het moeilijker inhalen is het gewijzigd reglement. Het gewijzigd aerodynamisch reglement zorgt er samen met de bredere banden voor dat de F1-bolides enkele seconden per ronde sneller zijn maar tegelijkertijd beïnvloedt het ook het weggedrag van de wagens wanneer ze achter een voorligger rijden.

"Met de nieuwe wagens is het moeilijker om je voorganger te volgen wanneer je binnen de twee seconden rijdt. Je verliest dan immers heel wat grip. Je hebt dan ook nood aan een groot verschil in snelheid wanneer je wil inhalen. Ik vind het jammer," besluit Bottas.

Volgens Bottas mogen we dus nog niet wanhopen en te vroeg conclusies trekken, al lijkt nu wel al vast te staan dat we over het volledige F1-seizoen minder inhaalmanoeuvres zullen zien.

