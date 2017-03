Moskou ‘actief betrokken’ bij Franse presidentsverkiezing

Rusland is ‘actief betrokken’ bij de campagne van de Franse presidentsverkiezingen. Dat heeft Richard Burr, de voorzitter van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat, woensdag verklaard. De commissie buigt zich vanaf donderdag over de rol die Moskou speelde tijdens de Amerikaanse verkiezingen.

‘De hoorzitting van morgen is specifiek gericht op het publiek beter informeren over waarmee Rusland bezig is, niet alleen in ons land, maar overal ter wereld’, aldus de Republikeinse senator tijdens een persconferentie. ‘Ik denk dat het redelijk is om te zeggen dat de Russen actief betrokken zijn bij de Franse presidentsverkiezingen, zoals iedereen dat vermoedt.’

Richard Burr, voorzitter van de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat Foto: Photo News

‘We gaan ervan uit dat het onze verantwoordelijkheid is om te communiceren naar de rest van de wereld over wat er gebeurt, omdat we nu te maken hebben met de belediging van kandidaten.’ ‘Het is redelijk om te zeggen dat de Amerikaanse verantwoordelijken de landen hebben gealarmeerd die binnenkort verkiezingen hebben, over wat de overheid weet over de Russische mogelijkheden en intenties’, aldus Burr.

Le Pen

De Franse extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen werd vrijdag nog ontvangen door de Russische president Vladimir Poetin. Poetin verklaarde toen dat er geen Russische inmenging is bij de Franse verkiezingen.

FBI-directeur James Comey bevestigde op 20 maart dat de federale politie een onderzoek heeft geopend naar de betrokkenheid van Rusland bij de Amerikaanse verkiezingen, en de mogelijke ‘coördinatie’ tussen de leden van de Trump-campagne en de Russische regering.

Hoorzittingen

Donderdag gaan in de inlichtingencommissie van de Senaat de hoorzittingen van start. De commissie wil twintig getuigen horen, aldus Burr op CNN. Eerder raakte al bekend dat Jared Kushner, de schoonzoon van president Donald Trump, en voormalige campagnevoorzitter Paul Manafort akkoord zijn gegaan om te getuigen. Hun hoorzittingen werden nog niet vastgelegd.