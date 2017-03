Israël vermindert bijdrage aan VN

Israël verlaagt zijn financiële bijdrage aan de Verenigde Naties met 2 miljoen dollar (1,9 miljoen euro) als antwoord op kritiek van de VN-Mensenrechtenraad over het beleid van Israël tegenover de Palestijnen.

Een speciale VN-rapporteur had vorige week voor de Raad Israël ervan beschuldigd de Palestijnen ‘te onderwerpen’ en de repressie te hebben opgevoerd tegenover mensenrechtenactivisten. Israël is het enige land dat elke keer op de agenda staat van de Mensenrechtenraad, die drie keer per jaar samenkomt. Israël en zijn voornaamste bondgenoot, de Verenigde Staten, hebben de ‘eenzijdige agenda’ van de Raad al verschillende keren veroordeeld, en boycotten de debatten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken haalt in een persbericht de ‘obsessieve discriminatie tegenover Israël door de VN en hun agentschappen’ aan om de lagere bijdrage te verantwoorden.

Niet de eerste vermindering

Na de stemming van de VN-Veiligheidsraad in december vorig jaar over resolutie 2334, waarin de Israëlische kolonisatie in de Palestijnse gebieden wordt veroordeeld, kondigde Israël al een eerste vermindering van de bijdrage aan van 6 miljoen dollar op een totale bijdrage van 11,7 miljard.

‘De eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Benjamin Netanyahu heeft beslist om de 2 miljoen dollar te gebruiken voor internationale hulp en investeringen in ontwikkelingslanden die Israël steunen bij internationale kwesties’, aldus het communiqué.