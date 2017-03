Gent wil meer jonge ouders lokken met ‘babyspots’

Gent zet voortaan zijn ‘babyspots’ in de kijker: plekken waar ouders welkom zijn om rustig hun baby te voeden of een luier te verschonen. De stad wil (horeca)bedrijven en organisaties aanmoedigen om nog meer van die rustige plekjes in te richten.

Met een sticker aan de gevel of het raam kunnen horacezaken, kantoren, stadsdiensten of andere organisaties, zoals bijvoorbeeld mutualiteiten, aangeven dat ouders met baby’s welkom zijn en dat de nodige voorzieningen aanwezig zijn om zorg te geven.

‘Uiteraard vinden wij dat dit overal moet kunnen, maar we willen jonge ouders de garantie geven dat ze op de babyspots zeker terechtkunnen’, zegt de Gentse schepen van Opvoeding, Onderwijs en Jeugd Elke Decruynaere (Groen).

‘In de babyspots staat een comfortabele zetel, is een verluiertafel aanwezig en is er de garantie dat niemand vreemd gaat opkijken als je jouw kind de borst of een fles geeft. Ik maakte zelf nog mee dat ik met een draagdoek geweigerd werd in een horecazaak. Met de campagne willen we de boodschap geven dat baby’s voeden of verschonen de normaalste zaak is van de wereld en dat zaken zich daarop kunnen profileren.’

Decruynaere, die samen met schepen van Gezondheid Resul Tapmaz (SP.A), de Kraamkaravaan en het Huis van het Kind samenbracht voor het initiatief, zegt dat geïnteresseerde zaken tips en ondersteuning kunnen krijgen van die organisaties. Er zijn nu zeven babyspots, maar tegelijk lanceert de stad een oproep voor nog meer.

De stad Gent heeft de ambitie om meest kindvriendelijke stad te worden en lanceerde in 2015 nog een uitgebreid actieplan. Vorige week nog werd een buggypunt onder de stadshal geopend, waar bezoekers gratis een buggy kunnen lenen voor hun bezoek aan de stad.