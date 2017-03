Oostende zet (klein) stapje naar finale Europe Cup

BC Oostende heeft woensdagavond in de heenwedstrijd van de halve finales van de FIBA Europe Cup basketbal voor mannen een 85-80 overwinning geboekt tegen het Franse Elan Chalon. De Oostendenaren hadden de hele partij de leiding, maar wonnen uiteindelijk met slechts vijf punten verschil. Volgende week woensdag wacht de terugmatch in Chalon en kan Oostende voor het eerst in haar 47-jarige geschiedenis de finale van een Europese beker bereiken.

Vorig seizoen moest Oostende in de achtste finales van de Europe Cup over drie wedstrijden de duimen leggen tegen Chalon, maar dat was het deze keer allerminst van plan. Onder aanvoering van een zeer efficiënte Katic nam Oostende de wedstrijd in de openingsfase meteen in handen. De Serviër, goed voor liefst vijftien punten in het eerste kwart, leidde de thuisploeg naar een 22-18 voorsprong.

In het tweede kwart toonde Corey Walden zich de beste Oostendenaar. Met een fantastische run vergrootte hij de voorsprong van de thuisploeg tot 33-26 en zelfs 39-26. Maar Chalon kwam vlak voor de pauze beter in de partij en dankzij 13 punten van N’Zeulie was de ruststand 44-39.

In een aanvankelijk gelijkopgaand derde kwart nam Oostende toch al snel opnieuw de bovenhand. Ondanks een hoge foutenlast, maar dankzij enkele geslaagde driepunters, liep de thuisploeg uit langs 57-48 en 63-50 tot 68-52.

Een razend spannend vierde kwart werd opnieuw goed geopend door Oostende (74-61), maar de Fransen verkleinden de kloof in een tumultueus slot (via 81-74 naar 81-78). Oostende maakte te veel fouten en morste plots met de kansen, DJ Newbill legde de eindstand uiteindelijk vast op 85-80. In de andere halve finale won het Duitse Bonn met 76-77 bij het Franse Nanterre.

Gjergja: "Vijf punten volstaan niet"

Coach Dario Gjergja was achteraf niet tevreden met de nipte zege: "De terugmatch zal heel moeilijk worden. Om eerlijk te zijn denk ik niet dat dit volstaat. Chalon is een team dat er de volle 40 minuten voor blijft gaan. Robertson en Clark zaten drie quarters in onze achterzak. Maar concentratieverlies en domme fouten kosten ons in het slot een grotere zege. Boukichou heeft het team in de steek gelaten op dat moment. Dat ga ik hem morgen ook duidelijk op beelden laten zien. Hij was te veel op zoek naar punten en vergat zijn defensieve taken. Dat kan ons duur te staan komen. Om eerlijk te zijn: ik denk dat vijf punten te weinig is. Tien punten waren nodig, maar het is nu zo."

"Er had meer in gezeten", legde Jean Salumu, net terug uit blessure, uit. "Dat beseft het hele team. Chalon is een heel atletisch team en thuis zijn ze erg sterk, maar ik geloof er nog in. We gaan ginds ons uiterste best doen en hopelijk volstaat dat. Persoonlijk ben ik overigens wel tevreden over mijn partij. Ik kom terug na een lange blessure, maar kon het ritme meteen oppikken."

Chalon zelf toonde zich gematigd tevreden. "Het is geen slechte uitslag", opende coach Jean-Denys Choulet. "Natuurlijk is verliezen nooit leuk, maar het zijn maar vijf punten verschil. Ik ben blij dat we in het slot de kloof hebben kunnen verkleinen. Thuis, met de fans achter ons, kunnen we de kloof helemaal kunnen dichten. Bij Oostende is vooral Katic mij opgevallen. Wat een speler! Hij heeft ons pijn gedaan."

"Pas in het slot kwamen we goed in de wedstrijd", beaamde Cameron Clark, woensdag topschutter met 28 punten. "Het is jammer dat we in het begin niet op ons normale niveau speelden. Maar we hebben vertrouwen dit resultaat volgende week om te buigen."