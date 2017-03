Konta bereikt halve finales in Miami na zware driesetter tegen Halep

Johanna Konta (WTA 11) heeft zich woensdag verzekerd van een ticket voor de halve finales van het WTA-tennistoernooi van het Amerikaanse Miami (hard/7.669.423 dollar).

De als tiende geplaatste Britse rekende in de kwartfinales na een slijtageslag af met het Roemeense derde reekshoofd Simona Halep (WTA 5), pas na 2u30 stonden de 3-6, 7-6 (9/7) en 6-2 setstanden op het scorebord. Konta stond in de tweede set met de rug tegen de muur en stond op twee puntjes van de uitschakeling, maar knokte terug en haalde het uiteindelijk in drie sets.

Bij de laatste vier botst Konta op de winnares van het duel tussen het Duitse topreekshoofd Angelique Kerber (WTA 1) en de Amerikaanse veterane Venus Williams (WTA 12). De andere halve finale gaat tussen het Tjechische tweede reekshoofd Karolina Pliskova (WTA 3) en de Deense Caroline Wozniacki (WTA 14).